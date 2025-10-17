Andrè Villas-Boas l’erede di José Mourinho che si è perso per strada o forse no

La rubrica sui video virali di oggi, 17 ottobre, la dedichiamo ad Andrè Villas-Boas che era considerato l’erede di José Mourinho che poi si è perso per strada o forse no. Personaggio di grandissimo spessore ha dimostrato di essere ragazzo serio e in grado di fare le cose per bene anche se non tutto è andato come ci si aspettava. (ANSA) TvPlay.it Oggi compie appena 48 anni quello che era considerato uno degli allenatori più talentuosi del mondo che ha cambiato di fatto lavoro nel corso del tempo ottenendo ancor più successi. 🔗 Leggi su Tvplay.it

