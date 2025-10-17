Godersi la pensione sarà sempre più complicato: per la stragrande maggioranza degli italiani cambia l’età pensionabile: solo in pochi potranno anticipare la data Quanti italiani sognano di fermarsi, non lavorare più e godersi finalmente la tanto agognata pensione? Tra chi aspetta con ansia di raggiungere questo momento (tutti gli italiani con un contratto di lavoro stabile e certi di poter raggiungere questo obiettivo), chi sta andando incontro a difficoltà (tutti quelli costretti a lavorare con contratti poco edificanti), chi è stato costretto ad aprire una partita Iva per poter continuare la propria professione, la pensione resta sempre uno dei principali obiettivi. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Andare in pensione sarà sempre più difficile: solo se fai questi lavori sarai agevolato