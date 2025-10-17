Ancora una notte di fuoco Le fiamme divorano un magazzino In cenere mobili materassi e tappeti
Ancora una notte di fuoco, la terza in nemmeno una settimana. Dopo il rogo di un capannone della zona industriale di Vigarano e quello di un chiosco nei giardini ai piedi del Castello estense, nella notte tra ieri e giovedì le fiamme sono scaturite all’interno di un magazzino in via Ferrari, nella zona della piccola e media impresa. L’incendio, scoppiato intorno alle 4, è divampato o all’interno di un deposito di proprietà di un privato, nel quale erano conservati oggetti di ogni tipo: mobili, letti, materassi, tappeti e masserizie di vario tipo. Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto, le fiamme erano già alte e il fumo aveva avvolto l’intera struttura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
