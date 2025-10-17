Ancora set a Viterbo al Bullicame si gira Il profilo dell' altra con Pilar Fogliati
Le acque termali del Bullicame protagoniste sul grande schermo. Il 17 e 18 ottobre l'area ospita le riprese del film “Il profilo dell’altra”, nuovo progetto del regista Francesco Bruni, autore di pellicole di successo come “Scialla!”, “Tutto quello che vuoi” e “Cosa sarà”. Prodotto dalla Palomar. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
