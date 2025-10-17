Ancona spray al peperoncino spruzzato in una scuola | istituto evacuato e venti ragazzi soccorsi

Repubblica.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Circa 20 studenti soccorsi dal 118, ma solo tre con sintomi da intossicazione sono stati portati in ospedale. 🔗 Leggi su Repubblica.it

ancona spray al peperoncino spruzzato in una scuola istituto evacuato e venti ragazzi soccorsi

© Repubblica.it - Ancona, spray al peperoncino spruzzato in una scuola: istituto evacuato e venti ragazzi soccorsi

Approfondisci con queste news

ancona spray peperoncino spruzzatoSpruzzano spray al peperoncino nei corridoi, scuola evacuata: soccorsi 20 ragazzi, paura al Podesti. Indagini in corso - Paura questa mattina all'Istituto professionale “Podesti Calzecchi Onesti” di Passo Varano ad Ancona: ignoti hanno spruzzato spray al peperoncino nei ... Si legge su msn.com

ancona spray peperoncino spruzzatoAnconaSpray al peperoncino all’ingresso a scuola, evacuato il Podesti - ANCONA – Momenti di panico e di paura nella prima mattinata all’Istituto professionale “Podesti Calzecchi Onesti” di Passo Varano dove all’improvviso è stato spruzzato spray al peperoncino nei corrido ... Segnala veratv.it

ancona spray peperoncino spruzzatoFollia: spray urticante a scuola, venti studenti intossicati e istituto evacuato ad Ancona - Paura questa mattina al "Podesti Calzecchi Onesti" di Passo Varano. Da lanuovariviera.it

Cerca Video su questo argomento: Ancona Spray Peperoncino Spruzzato