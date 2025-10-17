Ancona scuola evacuata per sostanza urticante nell’aria | tre ragazzi in ospedale

Periodicodaily.com | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Attimi di panico oggi oggi, venerdì 17 ottobre, all'istituto Podesti-Calzecchi Onesti di Passo Varano in provincia di Ancona. E' stata spruzzata una sostanza urticante e, per precauzione, è stato evacuato l'edificio. Tre ragazzi sono finiti al pronto soccorso dell'ospedale Torrette. Venti studenti e docenti sono stati, invece, assistiti fuori dalla Croce gialla.  Sul . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

ancona scuola evacuata sostanzaAncona, scuola evacuata per sostanza urticante nell’aria: tre ragazzi in ospedale - (Adnkronos) – Attimi di panico oggi oggi, venerdì 17 ottobre, all'istituto Podesti- Riporta msn.com

ancona scuola evacuata sostanzaFollia: spray urticante a scuola, venti studenti intossicati e istituto evacuato ad Ancona - Paura questa mattina al "Podesti Calzecchi Onesti" di Passo Varano. lanuovariviera.it scrive

ancona scuola evacuata sostanzaSostanza tossica nell’Istituto, tre studentesse al pronto soccorso - La scuola è stata evacuata Terrore questa mattina all'istituto professionale per il commercio in zona Passo Varano ad Ancona dove secondo la prima ricostruzione si sarebbe diffusa nell'area una sostan ... Segnala youtvrs.it

Cerca Video su questo argomento: Ancona Scuola Evacuata Sostanza