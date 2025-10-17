Ancona scuola evacuata per sostanza urticante nell’aria | tre ragazzi in ospedale
(Adnkronos) – Attimi di panico oggi oggi, venerdì 17 ottobre, all'istituto Podesti-Calzecchi Onesti di Passo Varano in provincia di Ancona. E' stata spruzzata una sostanza urticante e, per precauzione, è stato evacuato l'edificio. Tre ragazzi sono finiti al pronto soccorso dell'ospedale Torrette. Venti studenti e docenti sono stati, invece, assistiti fuori dalla Croce gialla. Sul . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Scopri altri approfondimenti
Brillano tra i "prof" i talenti della Giovane Ancona! Torricini, Lombardi, Perini e Candelari protagonisti tra Italia, Svizzera e Nazionale. La soddisfazione del Presidente Micheli Periodo magico per i talenti cresciuti nella Scuola Calcio Giovane Ancona: brillano L - facebook.com Vai su Facebook
Ancona, scuola evacuata per sostanza urticante nell’aria: tre ragazzi in ospedale - (Adnkronos) – Attimi di panico oggi oggi, venerdì 17 ottobre, all'istituto Podesti- Riporta msn.com
Follia: spray urticante a scuola, venti studenti intossicati e istituto evacuato ad Ancona - Paura questa mattina al "Podesti Calzecchi Onesti" di Passo Varano. lanuovariviera.it scrive
Sostanza tossica nell’Istituto, tre studentesse al pronto soccorso - La scuola è stata evacuata Terrore questa mattina all'istituto professionale per il commercio in zona Passo Varano ad Ancona dove secondo la prima ricostruzione si sarebbe diffusa nell'area una sostan ... Segnala youtvrs.it