Anche tu puoi salvare una vita la Croce Rossa al Quasar Village per la Settimana della rianimazione cardiopolmonare

Prosegue la Settimana per la rianimazione vardiopolmonare, promossa su invito del Parlamento Europeo e sostenuta a livello nazionale dalla Croce Rossa Italiana, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull’importanza di conoscere e saper eseguire le manovre salvavita.Oggi, presso il Quasar. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

