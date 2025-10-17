Anche Meldola ha il suo Ecocentro | Infrastruttura moderna per migliorare la raccolta differenziata

Forlitoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Taglio del nastro venerdì pomeriggio per il nuovo Ecocentro di Meldola, un'infrastruttura moderna e funzionale che rappresenta un importante passo avanti per la gestione dei rifiuti e il miglioramento dei servizi ambientali sul territorio non solo comunale.Il nuovo impianto di via Alessandro. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

meldola ha suo ecocentroMeldola: in carcere per maltrattamenti alla compagna/ Lei: “Ho inventato tutto, lo amo e lo rivoglio a casa” - Meldola, colpo di scena al processo per maltrattamenti: la vittima ritratta e confessa di essersi inventata i racconti alla base delle denunce ... Scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Meldola Ha Suo Ecocentro