Anche Meldola ha il suo Ecocentro | Infrastruttura moderna per migliorare la raccolta differenziata
Taglio del nastro venerdì pomeriggio per il nuovo Ecocentro di Meldola, un'infrastruttura moderna e funzionale che rappresenta un importante passo avanti per la gestione dei rifiuti e il miglioramento dei servizi ambientali sul territorio non solo comunale.Il nuovo impianto di via Alessandro. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Inaugura a Meldola il nuovo Ecocentro Alea Ambiente, il primo cantiere concluso finanziato con fondi PNRR e punto di riferimento per 13 comuni - X Vai su X
? NUOVA APERTURA: ECOCENTRO DI MELDOLA ? Venerdì 17 ottobre | ore 14:30 Tutta la cittadinanza è invitata all'inaugurazione del nuovo EcoCentro in Via Alessandro Volta a Meldola. Questo nuovo spazio, dedicato alla raccolta gratuita dei rifiuti ur - facebook.com Vai su Facebook
Meldola: in carcere per maltrattamenti alla compagna/ Lei: “Ho inventato tutto, lo amo e lo rivoglio a casa” - Meldola, colpo di scena al processo per maltrattamenti: la vittima ritratta e confessa di essersi inventata i racconti alla base delle denunce ... Scrive ilsussidiario.net