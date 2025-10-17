Anche il Fondo Monetario Internazionale apprezza il lavoro dell' Italia sui conti

'Italia ha un doppio punto di forza, la stabilità finanziaria e quella politica. Sulla crescita si fa ancora indubbiamente fatica, ma non è facile nella congiuntura che si è delineata a livello comunitario e internazionale. Alfred Kamer, direttore del dipartimento europeo del Fondo Monetario Internazionale ha affermato: “abbiamo notato la sovra-performance notevole dell'Italia sul deficit lo scorso anno, secondo i dati anche quest'anno sarà migliore delle attese, è fantastico”. Parole, quindi, ultra lusinghiere per il percorso compiuto dal governo italiano nel contenimento dei conti. Quanto al rapporto deficit-Pil, Kammer spiega: “secondo le autorità italiane sarà del 3%, una volta aggiornate le nostre stime ci rifletteremo”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

