Anche il Fondo Monetario Internazionale apprezza il lavoro dell' Italia sui conti

Iltempo.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

'Italia ha un doppio punto di forza, la stabilità finanziaria e quella politica. Sulla crescita si fa ancora indubbiamente fatica, ma non è facile nella congiuntura che si è delineata a livello comunitario e internazionale. Alfred Kamer, direttore del dipartimento europeo del Fondo Monetario Internazionale ha affermato: “abbiamo notato la sovra-performance notevole dell'Italia sul deficit lo scorso anno, secondo i dati anche quest'anno sarà migliore delle attese, è fantastico”. Parole, quindi, ultra lusinghiere per il percorso compiuto dal governo italiano nel contenimento dei conti. Quanto al rapporto deficit-Pil, Kammer spiega: “secondo le autorità italiane sarà del 3%, una volta aggiornate le nostre stime ci rifletteremo”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

anche il fondo monetario internazionale apprezza il lavoro dell italia sui conti

© Iltempo.it - Anche il Fondo Monetario Internazionale apprezza il lavoro dell'Italia sui conti

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

fondo monetario internazionale apprezzaAnche il Fondo Monetario Internazionale apprezza il lavoro dell'Italia sui conti - ’Italia ha un doppio punto di forza, la stabilità finanziaria e quella politica. Da iltempo.it

fondo monetario internazionale apprezzaDal Fondo Monetario Internazionale ancora buone notizie per l’Italia: “quest’anno è migliore delle attese, fantastico” - Alle conferme di crescita economica dell’Italia da parte del Fondo Monetario Internazionale (FMI), si aggiungono le parole del suo direttore del dipartimento europeo, Alfred Kamer, che così ribadisce ... Scrive strettoweb.com

fondo monetario internazionale apprezzaPIL globale, il Fondo Monetario Internazionale alza le stime di crescita per il 2025 - Il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto al rialzo le stime di crescita globale per il 2025, portandole al 3,2%, mentre le previsioni per il 2026 rimangono invariate al 3,1%. Si legge su borse.it

Cerca Video su questo argomento: Fondo Monetario Internazionale Apprezza