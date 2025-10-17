Anche Foggia prende parte alla ' Notte dei Senza Dimora’

Foggiatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche quest’anno la città di Foggia rinnova il suo impegno a favore delle persone più fragili partecipando a ’La Notte dei Senza Dimora’, l’iniziativa nazionale dedicata alla sensibilizzazione sul tema della povertà estrema, dell’emarginazione sociale e del diritto alla dignità. L’appuntamento è. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

