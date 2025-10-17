anche arezzo al presidio senese dei lavoratori dei servizi ambientali della toscana sud est

Arezzo, 17 ottobre 2025 – A nche Arezzo al presidio senese dei lavoratori dei servizi ambientali della Toscana sud est. Oggi sciopero e manifestazione a Siena. Sciopero e presidio a Siena dei lavoratori dei Servizi Ambientali dell'area sud est Toscana. L'agitazione è stata indetta da Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel per l'intera giornata. “Il 24 luglio, dopo mesi di trattativa, le Associazioni datoriali hanno confermato poca lungimiranza e scarsa volontà di rinnovare il CCNL, necessario per il settore e indispensabile per migliorare le tutele delle lavoratrici e dei lavoratori, - hanno dichiarato i sindacalisti dell'igiene ambientale di Arezzo, Grosseto e Siena - nonostante l'impegno a fare sintesi degli argomenti da discutere per rispondere alle urgentizze del settore, in particolare sul tema della salute e sicurezza e sul piano economico, Utilitalia, Cisambiente-Confindustria, Assoambiente e le Centrali cooperative hanno utilizzato questi mesi per guadagnare tempo ed eludere le controversie tra le stesse associazioni datoriali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

