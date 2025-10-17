Anche Arezzo al presidio dei lavoratori dei servizi ambientali della Toscana sud est
Sciopero e presidio a Siena dei lavoratori dei Servizi Ambientali dell’area sud est Toscana. L’agitazione è stata indetta da Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel per l’intera giornata. “Il 24 luglio, dopo mesi di trattativa, le associazioni datoriali hanno confermato poca lungimiranza e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
News recenti che potrebbero piacerti
Tra poco inizia il presidio alla stazione di Arezzo - facebook.com Vai su Facebook
Anche Arezzo al presidio senese dei lavoratori dei servizi ambientali della Toscana sud est - Durante il presidio i sindacalisti Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel dei servizi ambientali dell'area sud est Toscana sono stati ricevuti in Prefettura a Siena per illustrare al massimo ... lanazione.it scrive
Presidio a Siena dei lavoratori dei Servizi Ambientali dell’area sud est Toscana - Stamani davanti alla Prefettura di Siena, in concomitanza con lo sciopero nazionale indetto da Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel per l’intera giornata – si è svolto un presidio del personale de ... Secondo radiosienatv.it
SIENA, PRESIDIO DEI LAVORATORI DEI SERVIZI AMBIENTALI DAVANTI ALLA PREFETTURA - Questa mattina, davanti alla Prefettura di Siena, si è svolto un presidio dei lavoratori dei servizi ambientali pubblici e privati dell’area sud- Riporta oksiena.it