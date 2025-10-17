Anche a Novara la campagna della Protezione Civile Io non rischio

Novaratoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche quest’anno la Regione Piemonte partecipa alla campagna nazionale “Io non rischio”, l’iniziativa promossa dal Dipartimento della Protezione civile in collaborazione con Ingv, Anpas, ReLUIS, Cima Foundation e numerose organizzazioni di volontariato.Sabato 18 ottobre i volontari saranno in. 🔗 Leggi su Novaratoday.it



