Anche a Novara la campagna della Protezione Civile Io non rischio
Anche quest’anno la Regione Piemonte partecipa alla campagna nazionale “Io non rischio”, l’iniziativa promossa dal Dipartimento della Protezione civile in collaborazione con Ingv, Anpas, ReLUIS, Cima Foundation e numerose organizzazioni di volontariato.Sabato 18 ottobre i volontari saranno in. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
L'alba sulla campagna novarese... Foto di Silvia Colombino #fotoottobreNovaraToday - facebook.com Vai su Facebook
Terremoti, alluvioni e incendi: al via in Piemonte la campagna della Protezione Civile "Io non rischio" - I volontari incontrano i cittadini nelle piazze di undici comuni piemontesi per distribuire guide pratiche e illustrare le procedure di emergenza Torna in Piemonte la campagna nazionale "Io non rischi ... Da msn.com
Io non rischio, torna a in Piemonte la campagna della Protezione civile - Il Piemonte aderisce alla campagna di prevenzione Io non rischio della Protezione civile, dedicata alle buone pratiche. Riporta rainews.it
Regione, “Io non rischio”: 15 comuni e 26 associazioni per le buone pratiche di Protezione civile - Romagna “Io non rischio”, la campagna nazionale per la promozione e la diffusione di ... Lo riporta chiamamicitta.it