Amt Regione pronta a entrare Bucci | Anche domani se il Comune dà l' ok

La Regione Liguria è pronta a entrare in Amt, la società che gestisce il trasporto pubblico genovese. A confermarlo è il presidente della Regione Marco Bucci, a margine delle iniziative per la giornata della Protezione civile, che ribadisce la volontà di avviare l'operazione non appena il Comune. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

