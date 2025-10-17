Amt Regione pronta a entrare Bucci | Anche domani se il Comune dà l' ok
La Regione Liguria è pronta a entrare in Amt, la società che gestisce il trasporto pubblico genovese. A confermarlo è il presidente della Regione Marco Bucci, a margine delle iniziative per la giornata della Protezione civile, che ribadisce la volontà di avviare l'operazione non appena il Comune. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Bucci su Amt: "Regione pronta a entrare immediatamente, i conti? Ancora non li ho visti" - Il presidente di Regione Liguria a margine di un evento in piazza De Ferrari è tornato sull'argomento ribadendo l'intenzione di Regione di entrare nella gestion ... Scrive primocanale.it
Bucci, 'ricapitalizzare Amt? Vediamo conti, forse non serve' - Non appena li vediamo, vediamo quanto è la ricapitalizzazione, e magari non c'è nemmeno bisogno di ricapitaliz ... Lo riporta ansa.it
Amt, Regione Liguria pronta a entrare in Amt, Bucci: “Se il Comune dà l’ok, anche domani” - La Regione Liguria è pronta a entrare in Amt, la società che gestisce il trasporto pubblico genovese. Scrive msn.com