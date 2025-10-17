Amorim si sente sostenuto ogni giorno a Man Utd

2025-10-17 14:53:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: L’allenatore del Manchester United Ruben Amorim dice di sentirsi supportato dal club ogni giorno ma sa che deve cambiare mentalità in campo. Amorim è all’Old Trafford da un anno, con il comproprietario Jim Ratcliffe che ha detto questo mese che al portoghese verranno concessi tutti i tre anni del suo contratto per mettersi alla prova. Amorim afferma di sentire il sostegno dall’alto, ma riconosce che i risultati devono migliorare. Ha detto: “Prima di tutto lo sento, non è solo quella cosa che dice la gente, lo sento ogni giorno. 🔗 Leggi su Justcalcio.com