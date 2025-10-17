Amore mio… Luca e Mariarosa svolta choc sui fidanzati morti 37 anni fa | spunta una lettera

“Amore mio, spero che resterai accanto a me anche quando ti confesserò una piccola parte di me che voglio cancellare per sempre “. La frase, attribuita a Marirosa Andreotta in una lettera consegnata a Luca Orioli prima della tragedia, riaccende i riflettori sul caso dei fidanzati di Policoro. I corpi senza vita dei due giovani furono ritrovati la notte del 23 marzo 1988. A quasi quarant’anni dai fatti, i dubbi restano: la morte dei due ventenni fu davvero un incidente domestico o qualcosa di diverso? La famiglia Orioli non ha mai smesso di chiedere verità e giustizia, indicando quella missiva come possibile tassello capace di spostare gli equilibri dell’inchiesta, tra ricordi, silenzi e piste mai del tutto chiarite. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche questi approfondimenti

Saluto del nuovo parroco don Gaetano Amore Luca alla Comunità dell’Unità Pastorale del Centro storico della Città di Monopoli venerdì 3 ottobre 2025 "Eccellenza Reverendissima, mi permetta, innanzitutto, di ringraziare chi, in questo periodo di assenza del - facebook.com Vai su Facebook

Viaggiare per amore del tennis: 20 città del mondo per 20 grandi tornei https://viaggi.corriere.it/itinerari-e-luoghi/cards/20-citta-del-mondo-per-venti-grandi-tornei-di-tennis/… #Sinner tornerà numero 1. #Tennis - X Vai su X

Luca Zingaretti e l'amore per Luisa Ranieri: «Ho avuto una grande fortuna a incontrarla. Il vero privilegio tra noi è dirsi la verità, in un mondo in cui nessuno te la dice» - L'amore che dura da 21 anni, una vita circondata dalle donne, la meraviglia delle sue figlie e il rapporto con la madre che era «era l'aspetto dionisiaco, era una donna che faceva della sua vita un ... Lo riporta vanityfair.it

Una vita piena d’amore e speranza: il cammino di Luca - Mi chiamo Maria Teresa e voglio condividere con chi sta leggendo questa breve testimonianza che coinvolge mio figlio Luca e me. agensir.it scrive