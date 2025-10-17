Amore mio… Luca e Mariarosa svolta choc sui fidanzati morti 37 anni fa | spunta una lettera

Caffeinamagazine.it

Amore mio, spero che resterai accanto a me anche quando ti confesserò una piccola parte di me che voglio cancellare per sempre “. La frase, attribuita a Marirosa Andreotta in una lettera consegnata a Luca Orioli prima della tragedia, riaccende i riflettori sul caso dei fidanzati di Policoro. I corpi senza vita dei due giovani furono ritrovati la notte del 23 marzo 1988. A quasi quarant’anni dai fatti, i dubbi restano: la morte dei due ventenni fu davvero un incidente domestico o qualcosa di diverso? La famiglia Orioli non ha mai smesso di chiedere verità e giustizia, indicando quella missiva come possibile tassello capace di spostare gli equilibri dell’inchiesta, tra ricordi, silenzi e piste mai del tutto chiarite. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

