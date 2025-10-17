Amministratori di sostegno | ultimi giorni per iscriversi al corso di formazione dell’Asl
Arezzo, 17 ottobre 2025 – Restano aperte fino a lunedì 27 ottobre le iscrizioni per il corso di formazione, promosso dal Dipartimento dei Servizi Sociali della Asl Toscana sud est, dedicato alla figura dell’Amministratore di Sostegno. Il corso, in avvio il 3 novembre, è rivolto ai professionisti iscritti agli Albi e Ordini delle province di Arezzo, Grosseto e Siena, in attuazione delle disposizioni regionali sulla promozione e qualificazione di questo istituto di tutela. L’iniziativa mira a rafforzare la rete di supporto alle persone fragili, fornendo ai partecipanti strumenti giuridici, amministrativi e relazionali necessari per lo svolgimento dell’incarico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
Amministratore di sostegno ed Enti del Terzo Settore: una nuova frontiera di prossimità sociale Su Il Sole 24 Ore è uscita la mia intervista sul ruolo sempre più centrale degli ETS nel diventare amministratori di sostegno, una figura chiave per tutelare le per - facebook.com Vai su Facebook
Evelina chiede un amministratore di sostegno, il critico d'arte si dichiara offeso - X Vai su X
Amministratori di sostegno: ultimi giorni per iscriversi al corso di formazione dell’Asl - Il percorso, rivolto agli iscritti agli Albi e Ordini professionali, prenderà il via il 3 novembre ... Riporta msn.com
Gli Ets puntano a diventare amministratori di sostegno - Ricalibrare il baricentro dell’amministrazione di sostegno facendo leva sull’expertise del Terzo settore. Secondo ilsole24ore.com