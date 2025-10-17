Arezzo, 17 ottobre 2025 – Restano aperte fino a lunedì 27 ottobre le iscrizioni per il corso di formazione, promosso dal Dipartimento dei Servizi Sociali della Asl Toscana sud est, dedicato alla figura dell’Amministratore di Sostegno. Il corso, in avvio il 3 novembre, è rivolto ai professionisti iscritti agli Albi e Ordini delle province di Arezzo, Grosseto e Siena, in attuazione delle disposizioni regionali sulla promozione e qualificazione di questo istituto di tutela. L’iniziativa mira a rafforzare la rete di supporto alle persone fragili, fornendo ai partecipanti strumenti giuridici, amministrativi e relazionali necessari per lo svolgimento dell’incarico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Amministratori di sostegno: ultimi giorni per iscriversi al corso di formazione dell’Asl