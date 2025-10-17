Amici registrazione 16 ottobre | Irama e Chiamamifaro ospiti

2anews.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Amici, anticipazioni registrazione 16 ottobre. Irama, che sarà anche giudice della gara di canto, e Chiamamifaro ospiti di puntata. Arrivano le anticipazioni della registrazione di Amici di giovedì 16 ottobre. Giudici della puntata Irama per il canto e Anbeta per il ballo. Ospiti musicali Irama e Chiamamifaro: il primo apre la gara con Tutto tranne . 🔗 Leggi su 2anews.it

amici registrazione 16 ottobre irama e chiamamifaro ospiti

© 2anews.it - Amici, registrazione 16 ottobre: Irama e Chiamamifaro ospiti

Contenuti che potrebbero interessarti

amici registrazione 16 ottobreAmici 25/ Anticipazioni registrazione puntata 19 ottobre 2025: due sfide e nuove liti tra prof - Amici 25, anticipazioni registrazione della puntata del 19 ottobre 2025 su Canale 5: i ragazzi in sfida, le nuove classifiche e le liti tra prof ... Segnala ilsussidiario.net

amici registrazione 16 ottobreAmici 25, le Anticipazioni della puntata di domenica 19 ottobre: il ritorno di due amati allievi della scuola - Ecco tutte le anticipazioni della nuova puntata della 25esima edizione di Amici, che andrà in onda domenica 19 ottobre 2025 su Canale 5. Si legge su msn.com

amici registrazione 16 ottobreAmici, anticipazioni 19 ottobre: ospiti, classifiche e tutti i dettagli - Tutto quello che c'è da sapere sulla puntata del talent show di Canale 5 registrata il 16 ottobre e in onda domenica 19 ... Come scrive today.it

Cerca Video su questo argomento: Amici Registrazione 16 Ottobre