La storia tra Luk3 e Alessia Pecchia potrebbe essere giunta al termine. I due giovani artisti, che si erano conosciuti all’interno della scuola di Amici 24, da settimane non appaiono più insieme e non si scambiano like o commenti sui social. Un comportamento che non è passato inosservato ai fan, da sempre molto attenti alle dinamiche sentimentali dei protagonisti del talent show di Maria De Filippi. Fine dell’amore tra Luk3 e Alessia Pecchia dopo Amici?. Secondo le ultime indiscrezioni, il legame tra Luk3 (all’anagrafe Laca Pasquariell ) e Alessia Pecchia sarebbe in crisi. La coppia, che aveva conquistato il pubblico durante l’ultima edizione di Amici, non condivide più momenti insieme né interazioni pubbliche. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Amici, brutte notizie su Luk3 e Alessia Pecchia: si sono lasciati?