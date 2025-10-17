Amici anticipazioni puntata 19 Ottobre 2025 | due ex allievi ritornano

Li è da poco conclusa la registrazione della quarta puntata di Amici 25, che andrà in onda domenica 19 ottobre 2025 alle 14.00 su Canale 5. L’atmosfera negli studi di Maria De Filippi è stata carica di energia, grazie anche alla presenza di ospiti d’eccezione che hanno partecipato come allievi in passato. Ecco cosa è emerso. Amici anticipazioni: Irama e Anbeta Toromani giudici speciali della puntata. Per la quarta puntata della stagione, Amici 25 ha schierato due giudici d’eccezione. Irama, reduce dal successo del suo nuovo album, è tornato nello studio che lo ha lanciato per presentare uno dei suoi inediti e per valutare le esibizioni dei ragazzi di canto. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

