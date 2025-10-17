Amianto in Marina Militare dopo 18 anni la sentenza | lo Stato risarcirà la famiglia di Rocco Gerardo Gatto
È passata in giudicato la pronuncia della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Roma: il Ministero della Difesa è condannato a risarcire moglie e figli di Rocco Gerardo Gatto per circa 950.000 euro, interessi e spese legali compresi. La sentenza riconosce che fu l'amianto, respirato durante il servizio nella Marina Militare, a causarne la morte. La posizione dell'Osservatorio Nazionale Amianto. Per l' Osservatorio Nazionale Amianto, che ha assistito i familiari, si tratta di una vittoria dolorosa ma significativa. L' avvocato Ezio Bonanni, presidente ONA e difensore della famiglia, sottolinea che è l' ennesima conferma di un dramma silenzioso che ha colpito centinaia di militari e sollecita il Ministero ad attivare sorveglianza sanitaria per chi ha servito in passato e a completare le bonifiche dei siti contaminati: «La prevenzione mancata si paga con la vita delle persone».
