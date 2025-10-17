Ambiente la Fit Cisl aderisce allo sciopero | incontro con il Prefetto a Salerno

Questa mattina, in occasione dello sciopero nazionale per il rinnovo del CCNL dell’igiene ambientale, la Fit-Cisl Salerno ha organizzato un presidio davanti alla Prefettura. Una delegazione sindacale è stata ricevuta da Sua Eccellenza il Prefetto, Francesco Esposito, al quale sono state esposte. 🔗 Leggi su Salernotoday.it