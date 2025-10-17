Ambiente la Fit Cisl aderisce allo sciopero | incontro con il Prefetto a Salerno
Questa mattina, in occasione dello sciopero nazionale per il rinnovo del CCNL dell’igiene ambientale, la Fit-Cisl Salerno ha organizzato un presidio davanti alla Prefettura. Una delegazione sindacale è stata ricevuta da Sua Eccellenza il Prefetto, Francesco Esposito, al quale sono state esposte. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Gelsia Ambiente avvisa che, in relazione allo sciopero generale nazionale proclamato dalle organizzazioni sindacali FP CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI E FIADEL NAZIONALI, venerdì 17 ottobre per l’intera giornata o turno di lavoro potrebbero verificarsi diss - facebook.com Vai su Facebook
Pillole Sindacali Oggi parliamo del Servizio volontario di vigilanza ecologica della Regione Lazio! Un’opportunità per i cittadini di difendere il nostro ambiente. Le Guardie Ecologiche Volontarie saranno formate per affiancare le istituzioni nella protezione de - X Vai su X
Raccolta rifiuti, lo sciopero del 17 ottobre al centro dell’incontro Fit Cisl - PALERMO – Lo sciopero nazionale dei servizi ambientali, previsto per il prossimo 17 ottobre , indetto per via del mancato rinnovo del contratto nazionale di settore, è stato oggi al centro di un ... Lo riporta livesicilia.it
Ambiente: Pisa aderisce a ‘Il mare di inverno’ per ripulire le spiagge dalla plastica - Pisa, 22 gennaio 2025 – Il Comune di Pisa aderisce alle 34° edizione de 'Il mare d'inverno', organizzata dall’associazione ambientalista 'Fare Verde Onlus'. Si legge su lanazione.it