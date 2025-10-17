Amava il calcio era gentile Simone ammazzato a coltellate | Ecco chi è stato lo hanno preso!

Una serata come tante si è trasformata in una tragedia che ha scosso un quartiere già segnato da anni da degrado e criminalità. Un ragazzo di appena 19 anni, colpito da tre coltellate alla gamba, è morto dopo un’agonia durata ore. Il suo nome era Simone Schiavello e la sua fine drammatica è ora al centro di un’indagine che potrebbe rivelare collegamenti diretti con il mondo dello spaccio di droga. Leggi anche: Italia, lite tra adolescenti degenera: 15enne accoltellato in un parchetto La morte di un giovane così, in un territorio noto per la sua fragilità sociale, ripropone ancora una volta l’urgenza di interrogarsi su come si possa morire a neanche vent’anni per una faida di strada, per un litigio legato a pochi grammi di cocaina, o forse per molto meno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Amava il calcio, era gentile”, Simone ammazzato a coltellate: “Ecco chi è stato, lo hanno preso!”

