Amate le piante? Annaffiatele con l’acqua di cottura della pasta non è uno scherzo

Nella cucina italiana, l’acqua di cottura della pasta è spesso considerata un semplice scarto da eliminare dopo aver scolato i nostri spaghetti o le nostre penne. Eppure, questo liquido apparentemente inutile nasconde un potenziale straordinario che pochissimi conoscono. Utilizzare l’acqua di cottura della pasta per nutrire il giardino rappresenta non solo un gesto ecologico intelligente, ma anche un modo efficace per migliorare la salute delle piante senza spendere un centesimo in fertilizzanti chimici. Quello che molti ignorano è che l’acqua di cottura contiene una notevole quantità di amido e sali minerali, elementi vitali per la crescita rigogliosa delle piante. 🔗 Leggi su Cultweb.it

