Amadeus sceglie Tina Cipollari a La Corrida | il segnale ulteriore che avvicina il conduttore a Mediaset?
L'opinionista di Uomini e Donne debutta sul Nove nel programma di Amadeus. Un nuovo passo che alimenta le voci su un possibile futuro del conduttore nel mondo Mediaset, con Maria De Filippi "mediatrice". Il nome di Tina Cipollari è ormai una garanzia di spettacolo, ironia e carisma televisivo. Volto simbolo di Uomini e Donne, l'opinionista più celebre di Maria De Filippi si prepara a una nuova avventura lontano da Canale 5. A novembre, infatti, Tina sarà tra i giudici vip della nuova edizione de La Corrida, lo storico show dei dilettanti allo sbaraglio condotto da Amadeus sul canale Nove, parte del gruppo Warner Bros. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
