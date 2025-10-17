Alunni dell’indirizzo socio-sanitario volano in Biemia
Che l’indirizzo di operatore socio sanitario attivato da diversi anni ormai alla sede del Tarantelli del polo Urbani, sia in forte crescita lo testimoniano non solo le iscrizioni che continuano a permettere la formazione di nuove prime classi, ma anche l’intesa attività, anche extrascolastica che viene proposta agli studenti, prevedendo anche lezioni oltre i confini. Un gruppo di sei studenti dell’indirizzo socio sanitario sono volati in Repubblica Ceca per il progetto Erasmus, che li vede ospiti speciali della scuola di Nymburk, capoluogo della Boemia centrale dove stanno vivendo una esperienza unica e di altissimo valore formativo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
