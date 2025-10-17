Altro che omelette! Theo Hernandez risveglia Nunez con un uovo sulla finestra

Gazzetta.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un dolce risveglio per Darwin Nunez, che si ritrova un uovo lanciato contro la finestra. Il mittente? Uno scherzoso Theo Hernandez, suo compagno di squadra all'Al-Hilal. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

altro che omelette theo hernandez risveglia nunez con un uovo sulla finestra

© Gazzetta.it - Altro che omelette! Theo Hernandez risveglia Nunez con un uovo... sulla finestra

Leggi anche questi approfondimenti

Via Theo, avanti un altro: sulla fascia sinistra il Milan si gioca tanto - L’accordo con l’Al Hilal è imminente, chiude così la parabola in rossonero del francese. Lo riporta gazzetta.it

Milan, c’è il caso Theo Hernandez: rifiuta l'Al Hilal e può andare via a zero nel 2026 - Al Milan c’è un caso Theo Hernandez tutto questo completa la brutta stagione del terzino francese. Come scrive ilmessaggero.it

Pedullà: 'Fossi la Juventus prenderei Theo Hernandez, magari in uno scambio con Vlahovic' - Nelle scorse ore il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato sul proprio canale Youtube della Juventus, sottolineando che il club bianconero dovrebbe andare dal Milan e accordarsi con i rossoneri per ... it.blastingnews.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Altro Omelette Theo Hernandez