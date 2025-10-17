"Il sindaco ha il dovere di verificare che non ci siano rifiuti pericolosi nel sito di Martinetto a Pontestazzemese". Il capogruppo di opposizione Baldino Stagi ha fatto un sopralluogo e divulgato un video sullo stato dei luoghi, alla luce della paventata intenzione da parte di una ditta di Fornovo nell’Emilia di effettuare una bonifica per crearvi una discarica autorizzata. "Il primo cittadino – tuona Stagi – dice che non può sapere cosa c’è nel sito perchè la strada è chiusa da una catena. Anche da quel punto si vede benissimo la mole di rifiuti che si trova a soli 20 metri: c’è poi uno stanzone coperto e accessibile con porzioni di eternit e altri sacchi che non si sa cosa contengono. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Altro che discarica, piantiamo ulivi al Martinetto"