Altri due detenuti morti nel carcere di Poggioreale | la denuncia del garante

"Si continua a morire di carcere e in carcere. Restando a Poggioreale, dall'inizio dell'anno si sono verificati 2 suicidi, 25 tentativi di suicidio, 202 atti di autolesionismo, 3 decessi per cause da accertare e 9 decessi per cause naturali". Lo denuncia, in una nota, Samuele Ciambriello, Garante. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Per meccanismi purtroppo noti ai sociologi dei media, le carceri sono di nuovo sparite dal dibattito pubblico. Eppure nelle prigioni italiane si continua a morire, non solo perché ci si suicida. Secondo i calcoli di Ristretti Orizzonti sono già 192 i detenuti morti in c - X Vai su X

Milano. Due morti in dodici ore a San Vittore: il carcere che muore di carcere di Giulio Cavalli La Notizia, 12 ottobre 2025 Due detenuti morti in dodici ore. A San Vittore, dove ogni metro quadro è una resa quotidiana, il carcere ha inghiottito altri due uomini. Il p - facebook.com Vai su Facebook

Altri due detenuti morti nel carcere di Poggioreale: la denuncia del garante - Restando a Poggioreale, dall'inizio dell'anno si sono verificati 2 suicidi, 25 tentativi di suicidio, 202 atti di autolesionismo, 3 decessi per cause da ... Come scrive msn.com

Due detenuti morti a San Vittore, ipotesi intossicazione da droga - Saranno ascoltati altri tre che hanno avuto malori ma non sono in pericolo di vita ... Segnala rainews.it

Due detenuti morti a San Vittore, forse intossicati dalla droga - Sono in corso le indagini della polizia Penitenziaria per capire cosa sia accaduto nell'istituto di pena milanese, dove ieri sera un uomo ha perso la vita dopo ... ansa.it scrive