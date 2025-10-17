Altri due detenuti morti nel carcere di Poggioreale | la denuncia del garante

Napolitoday.it | 17 ott 2025

"Si continua a morire di carcere e in carcere. Restando a Poggioreale, dall'inizio dell'anno si sono verificati 2 suicidi, 25 tentativi di suicidio, 202 atti di autolesionismo, 3 decessi per cause da accertare e 9 decessi per cause naturali". Lo denuncia, in una nota, Samuele Ciambriello, Garante. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

