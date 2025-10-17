Altra hashish sequestrata nel carcere di Montorio | sarebbe stata lanciata all' interno
L'infallibile fiuto di Pepe, cane antidroga delle unità cinofile del distaccamento di Verona della polizia penitenziaria, nella mattinata di giovedì ha permesso di rinvenire circa 45 grammi di hashish all'interno del carcere di Montorio. Secondo le ipotesi delle forze dell'ordine, la droga. 🔗 Leggi su Veronasera.it
