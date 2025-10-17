Altra hashish sequestrata nel carcere di Montorio | sarebbe stata lanciata all' interno

Veronasera.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'infallibile fiuto di Pepe, cane antidroga delle unità cinofile del distaccamento di Verona della polizia penitenziaria, nella mattinata di giovedì ha permesso di rinvenire circa 45 grammi di hashish all'interno del carcere di Montorio. Secondo le ipotesi delle forze dell'ordine, la droga. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

altra hashish sequestrata carcereLecce: hashish nascosta nelle buste della spesa, sequestrati 1,3 kg in carcere - Complessivamente sono stati rinvenuti 14 panetti di hashish, per un peso totale di 1,3 kg, su cui era stata ... Come scrive giornaledipuglia.com

altra hashish sequestrata carcereHashish in auto e marijuana in casa, 41enne arrestato a Napoli - Finanza arresta 41enne a Napoli: sequestrati oltre 330 grammi tra hashish in auto e marijuana a casa dopo un controllo nel Rione Traiano. Segnala quotidianodelsud.it

altra hashish sequestrata carcereCocaina e hashish: arrestato grossista dello spaccio - Sequestrata droga per un valore di 4 milioni di euro. Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Altra Hashish Sequestrata Carcere