Alti ufficiali rimossi | cosa c' è dietro le nuove purghe di Xi

A pochi giorni dal quarto plenum del Partito che servirà a tracciare i contorni del prossimo piano quinquennale, la Cina ha comunicato l'estromissione da ogni funzione, nonché l'espulsione, di nove militari che presiedevano ai vertici delle forze armate del Paese. Il ministero della Difesa di Pechino ha infatti fatto sapere di aver espulso, avviando indagini, contro alte personalità dell' Esercito Popolare di Liberazione (PLA) cinese, compreso He Weidong. Non un nome qualunque ma il numero tre del PLA, nonché uno dei due vicepresidenti della Commissione Militare Centrale (CMC) guidata da presidente Xi Jinping e membro del Politburo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

