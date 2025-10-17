Non solo scalate e gite in montagna, ma anche ricerca scientifica. I soci del Cai di Lecco si offrono come “cavie“ ai ricercatori del Politecnico di Lecco e del Dipartimento di Scienze mediche, Motorie e del Benessere dell’Università Parthenope di Napoli, che stanno realizzando uno studio per individuare un Indice di fitness per valutare lo stato di salute fisica e il benessere tra coloro che hanno tra i 65 e gli 84 anni. Si tratta infatti di una ricerca trasversale osservazionale. "Inizialmente bisogna rispondere ad alcuni questionari validati scientificamente – spiega Pierosario Giuliano, ricercatore in Scienze motorie dell’Università Parthenope di Napoli -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Alpinisti anziani fanno da "cavie". Valutare l'indice di fitness aiuta a capire lo stato di salute