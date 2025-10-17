Almasri Nordio | Confermo tutto Dal tribunale dei ministri una plateale violazione dei diritti
“Non solo confermo le mie parole, ma le ribadisco”. Così il ministro Carlo Nordio a Start nell’ambito di “SkyTg24 Live In Roma”. Il riferimento è alla richiesta di alcuni consiglieri del Csm dell’apertura di una pratica a tutela del tribunale dei ministri dopo le dichiarazioni dello stesso Guardasigilli in occasione del no della Camera all’autorizzazione a procedere. Almasri, Nordio: violazioni plateali del diritto. Nordio sottolinea le “violazioni plateali del diritto rilevate dal Parlamento con larghissima maggioranza di voti”. E ancora: “il Tribunale ministri si è pronunciato con mesi di ritardo rispetto al dettato normativo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
