Alluvioni e colate di detriti | un monitoraggio in alta quota contro il rischio di frane in Valtellina

Sondrio, 17 ottobre 2025 – Regione, Provincia e Università Statale di Milano insieme per il monitoraggio degli eventi alluvionali e colate detritiche in alta quota. L'accordo pilota, valido fino al 2029, è stato approvato nei giorni scorsi dalla giunta regionale su proposta dell'assessore Massimo Sertori (Enti locali e Montagna), di concerto con i colleghi Romano La Russa (Sicurezza e Protezione civile) e Gianluca Comazzi (Territorio e Sistemi verdi). Un'intesa importante in un territorio assai fragile e soggetto spesso a situazioni emergenziali come la Valtellina. E purtroppo gli eventi alluvionali interessano clclicamente un po' tutto il territorio provinciale, provocando danni incalcolabili.

