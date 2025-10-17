Alluvione via libera a quattro progetti per la messa in sicurezza tra Casola e Riolo

Ravennatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre interventi a Casola Valsenio e uno a Riolo Terme, per un totale di oltre mezzo milione di euro di lavori. La Giunta dell'Unione della Romagna Faentina ha dato il via libera a quattro progetti esecutivi per avviare cantieri di ripristino e messa in sicurezza di aree fortemente colpite dal. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

alluvione via libera quattroCesenatico, lavori post alluvione: via libera al ripristino di due impianti di sollevamento - La Giunta Comunale di Cesenatico nella giornata di ieri ha approvato un delibera con il progetto di fattibilità per il ripristino di due impianti di ... Si legge su corriereromagna.it

Alluvione, arriva il via libera per altri tre progetti di recupero - I nuovi lavori riguarderanno Campodonico (strada del cimitero), Albacina (via delle Aiuole) e Vallina. Segnala ilrestodelcarlino.it

Difesa suolo, Cosenza: "da Autorità di Bacino Campania Centrale via libera a quattro interventi per 17 milioni di euro" - "Il Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino Campania Centrale, su proposta del segretario generale Stefano Sorvino, ha dato il via libera a quattro importanti interventi per il contrasto al ... Lo riporta regione.campania.it

Cerca Video su questo argomento: Alluvione Via Libera Quattro