Alluvione 2023 salta l' audizione per la Valbisenzio
“Siamo delusi. Si parla di noi senza ascoltare, ma servono norme nuove e risposte concrete ai territori”. I sindaci della Valbisenzio hanno così commentato l'annullamento in extremis della loro audizione davanti alla Commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologico, prevista per. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
