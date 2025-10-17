All' Oratorio di San Lorenzo esposizione della Natività a Gaza di Mauro Di Girolamo
Stasera (17 ottobre) alle 22, all'Oratorio di San Lorenzo, in via dell'Immacolatella, sarà esposta l’opera “Natività a Gaza” del pittore Mauro Di Girolamo, un’originale interpretazione del soggetto caravaggesco ambientato nel luogo più drammatico della storia contemporanea. Un'iniziativa degli. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
LA NOTTE DEI LADRI XVII EDIZ. – NATIVITA' A GAZA Venerdì 17 Ottobre 2025, in occasione del 56 Anniversario del furto della Natività , dalle ore 22.00 alle 24,00 l'Associazione Amici dei Musei Siciliani presenta presso l'Oratorio di San Lorenzo "La Notte de
