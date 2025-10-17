Allo stadio di Udine non è stato esposto un gigante striscione pro-Palestina durante Italia-Israele

Negli ultimi giorni circola sui social una foto che ritrae lo stadio Friuli di Udine apparentemente gremito di tifosi muniti di striscioni blu su cui spicca un enorme striscione con la scritta “Free Palestine”, durante la partita Italia–Israele del 14 ottobre 2025. Tuttavia, un’analisi dettagliata dimostra che l’immagine è un fotomontaggio composto da almeno tre immagini distinte, provenienti da contesti e date diverse. Per chi ha fretta. Lo stadio è davvero quello di Udine, ma la scena di fondo risale alla partita Udinese–Empoli del 7 aprile 2019.. Lo striscione “Free Palestine” non è stato esposto a Udine, ma proviene da PSG–Atletico Madrid del 7 novembre 2024 al Parc des Princes di Parigi. 🔗 Leggi su Open.online

