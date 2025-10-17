All' M9 la presentazione del volume Into the Light di Elio e Stefano Ciol

Veneziatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la pausa estiva riprendono gli Incontri d’autore in M9, in collaborazione con la scrittrice Annalisa Bruni e l’associazione Voci di Carta.Il nuovo ciclo sarà inaugurato sabato 18 ottobre, alle ore 17.00 (M9 – Museo del ’900, sala M9LAB, Via Giovanni Pascoli 11, Mestre) con la presentazione. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

All'M9 la presentazione del volume "Into the Light" di Elio e Stefano Ciol - Dopo la pausa estiva riprendono gli Incontri d’autore in M9, in collaborazione con la scrittrice Annalisa Bruni e l’associazione Voci di Carta. Secondo veneziatoday.it

Cerca Video su questo argomento: M9 Presentazione Volume Into