N on finirà bene. This will not end well. Del resto, perché dovrebbe? Siamo crudeli e cinici, esseri velenosi che distruggono il pianeta in cui vivono e uccidono i propri simili senza alcun rimorso. No, non finirà bene. È il titolo drammatico e ironico della grande retrospettiva dedicata a Nan Goldin all' Hangar Bicocca a Milano. Nello spazio delle Navate, un villaggio di otto strutture architettoniche – circolari e squadrate, progettate dall'architetta Hala Wardé – ospita gli altrettanti capitoli dell'opera dell'artista americana.

© Iodonna.it - All'Hangar Bicocca di Milano, la grande retrospettiva dedicata a Nan Goldin, artista, attivista, fotografa sovversiva. Un villaggio di otto strutture accoglie gli slideshow di altrettanti capitoli della sua opera esaltati da una colonna sonora straordinaria. Un viaggio generazionale che attraversa l'America degli ultimi cinque decenni