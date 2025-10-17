All' Hangar Bicocca di Milano la grande retrospettiva dedicata a Nan Goldin artista attivista fotografa sovversiva Un villaggio di otto strutture accoglie gli slideshow di altrettanti capitoli della sua opera esaltati da una colonna sonora straordinaria Un viaggio generazionale che attraversa l' America degli ultimi cinque decenni

N on finirà bene. This will not end well. Del resto, perché dovrebbe? Siamo crudeli e cinici, esseri velenosi che distruggono il pianeta in cui vivono e uccidono i propri simili senza alcun rimorso. Girato da 12 registi sul campo e premiato con un Bafta, “Inside Gaza” è su History Channel X No, non finirà bene. È il titolo drammatico e ironico della grande retrospettiva dedicata a Nan Goldin all’ Hangar Bicocca a Milano. Nello spazio delle Navate, un villaggio di otto strutture architettoniche – circolari e squadrate, progettate dall’architetta Hala Wardé – ospita gli altrettanti  capitoli dell’opera dell’artista americana. 🔗 Leggi su Iodonna.it

All'Hangar Bicocca di Milano, la grande retrospettiva dedicata a Nan Goldin, artista, attivista, fotografa sovversiva. Un villaggio di otto strutture accoglie gli slideshow di altrettanti capitoli della sua opera esaltati da una colonna sonora straordinaria. Un viaggio generazionale che attraversa l'America degli ultimi cinque decenni

