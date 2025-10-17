Allegrata di Conte: spostata la posizione in campo del suo fedelissimo Esperimento che proverà a Torino"> Mister Antonio Conte ha scelto di cambiare la posizione in campo del suo calciatore. Una prova che partirà già da Torino. Antonio Conte sorprende ancora. In vista della prossima trasferta di campionato a Torino, il tecnico ha deciso di cambiare le carte in tavola e provare un esperimento tattico inatteso. Al centro delle attenzioni c’è uno dei suoi uomini di fiducia, un calciatore che lo conosce bene, La scelta nasce dal desiderio dell’allenatore di rendere la squadra più imprevedibile e dinamica. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Allegrata di Conte: spostata la posizione in campo del suo fedelissimo | Esperimento che proverà a Torino