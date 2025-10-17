alleanza cooperative deroga vongole salva 140 milioni di euro

ROMA – L’Alleanza delle Cooperative Pesca e Acquacoltura (Confcooperative Fedagripesca, Agci Pesca e Acquacoltura, Legacoop Agroalimentare) accoglie con grande soddisfazione il via libera della Commissione Europea al rinnovo per altri quattro anni, fino al 31 dicembre 2030, della deroga alla taglia minima di 25 mm prevista per le vongole di mare (Venus gallina). La misura consentirà all’Italia di continuare a pescare anche esemplari di dimensioni inferiori, fino a 22 mm. “Sono state comprese e ascoltate le nostre richieste. Siamo soddisfatti perché senza questo via libera, ottenuto a grande maggioranza, di fatto, si sarebbe messo in ginocchio un settore molto importante, che conta 20 mila tonnellate pescate l’anno, per un giro d’affari di 60 milioni di euro, che diventano 140 milioni considerando l’intera filiera”, afferma l’Alleanza. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

