di Giulia Prosperetti ROMA "Il femminicidio non è che l’acme, il punto di arrivo, della violenza contro le donne. Le ragioni culturali e sociali sottostanti a questo fenomeno consistono nella mancanza di effettiva parità di genere. Alla base vi è un atteggiamento maschile di supremazia, un’idea di possesso e di non riconoscimento della libertà della donna". Per Francesco Menditto (foto), già procuratore della Repubblica di Tivoli, è necessario "affrontare questo fenomeno criminale come si fa per la mafia: andando alle radici del fenomeno stesso". Va fatto un lavoro dal punto di vista formativo, culturale? È polemica sull’emendamento della Lega che vieta progetti di educazione affettiva e sessuale alle scuole medie. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Alle radici del male: "Il femminicidio è solo l’acme. Va affrontato come la mafia"