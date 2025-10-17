Alle Last Call di X Factor 2025 si sono formate le squadre dei 4 giudici Ecco i talenti promossi e quelli eliminati tra le polemiche

Amica.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Last Call di X Factor 2025 cominciano con una Giorgia bellissima in grigio. La sua maglia piena di luccichii  promette una serata brillante e accesa, più di quelle dei Bootcamp delle scorse settimane. E la promessa è mantenuta. Il gioco della sedia mette i giudici con le spalle al muro: tra i sei aspiranti cantanti, ne dovranno scegliere tre da portare ai live, tra dubbi e tormenti. Ci riesce benino Jake La Furia. Scatena invece diverse polemiche Achille Lauro. Giovedì 24, alle 21.15 su Sky, ci sarà il primo live dello show Sky Original prodotto da Fremantle. Durante le esibizione possiamo decretare chi aveva ragione. 🔗 Leggi su Amica.it

alle last call di x factor 2025 si sono formate le squadre dei 4 giudici ecco i talenti promossi e quelli eliminati tra le polemiche

© Amica.it - Alle Last Call di X Factor 2025 si sono formate le squadre dei 4 giudici. Ecco i talenti promossi e quelli eliminati (tra le polemiche)

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

last call x factorX Factor 2025, le pagelle della Last Call: ridateci subito MilleAlice, Alfredo Fiore e i Plastic Haze - Una serata di grandi prove e scelte discutibili, in cui a volte (fin troppe) la musica è passata in secondo piano. rollingstone.it scrive

last call x factorX Factor 2025, le pagelle delle Last Call: gli acuti di Delia Buglisi, deludenti i Coopper Jitters - Sono andate in onda le Last Call di X Factor, che ha visto la formazione dei tre team: Cooper Jitters deludono ma arrivano ai live con la cover di Girls ... Da fanpage.it

last call x factorX Factor 2025 - Last Call: i giudici scelgono i 12 concorrenti che porteranno ai Live Show - Last Call: i giudici scelgono i 12 concorrenti che porteranno ai Live Show ... tg24.sky.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Last Call X Factor