Alle Last Call di X Factor 2025 si sono formate le squadre dei 4 giudici Ecco i talenti promossi e quelli eliminati tra le polemiche
Le Last Call di X Factor 2025 cominciano con una Giorgia bellissima in grigio. La sua maglia piena di luccichii promette una serata brillante e accesa, più di quelle dei Bootcamp delle scorse settimane. E la promessa è mantenuta. Il gioco della sedia mette i giudici con le spalle al muro: tra i sei aspiranti cantanti, ne dovranno scegliere tre da portare ai live, tra dubbi e tormenti. Ci riesce benino Jake La Furia. Scatena invece diverse polemiche Achille Lauro. Giovedì 24, alle 21.15 su Sky, ci sarà il primo live dello show Sky Original prodotto da Fremantle. Durante le esibizione possiamo decretare chi aveva ragione. 🔗 Leggi su Amica.it
