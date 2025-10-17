Quando fu costituita la Questura nel 2019, l’idea era di arrivare a un organico di 44 persone, per una sezione della polstrada non più confinata alla sola Seregno, alle dipendenze di Milano, ma ormai chiamata a coprire l’intera nuova provincia di Monza e Brianza. A 6 anni di distanza, però, l’organico si è fermato a circa una trentina di unità, anche se i compiti sono diventati molto più ampi e complessi, e garantire un pattugliamento su tutto il territorio è sempre più difficile. Con le Olimpiadi invernali di Milano Cortina alle porte, poi, il Sindacato Autonomo di Polizia, coglie l’occasione per tentare di aprire gli occhi su una situazione che si farà insostenibile senza i dovuti accorgimenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Allarme sulla Valassina: "Servono più agenti"