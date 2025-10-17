Allarme sicurezza alla scuola Colombo | i genitori scrivono alle istituzioni

Firenze, 17 ottobre 2025 – Cresce la preoccupazione tra le famiglie dell’istituto comprensivo Beato Angelico di Firenze dopo l’ennesimo atto vandalico ai danni della scuola primaria “Colombo”. I rappresentanti di classe e i genitori degli alunni hanno inviato una lettera ufficiale alle istituzioni comunali, al presidente del Quartiere 5 e alla prefettura, chiedendo interventi urgenti per garantire maggiore sicurezza e restituire serenità al quartiere. Ignoti, secondo quanto raccontato dai genitori, si sono introdotti all’interno dell’edificio scolastico, sottraendo materiale didattico e strumenti indispensabili per le attività quotidiane. 🔗 Leggi su Lanazione.it

