Allarme sicurezza alla scuola Colombo | i genitori scrivono alle istituzioni
Firenze, 17 ottobre 2025 – Cresce la preoccupazione tra le famiglie dell’istituto comprensivo Beato Angelico di Firenze dopo l’ennesimo atto vandalico ai danni della scuola primaria “Colombo”. I rappresentanti di classe e i genitori degli alunni hanno inviato una lettera ufficiale alle istituzioni comunali, al presidente del Quartiere 5 e alla prefettura, chiedendo interventi urgenti per garantire maggiore sicurezza e restituire serenità al quartiere. Ignoti, secondo quanto raccontato dai genitori, si sono introdotti all’interno dell’edificio scolastico, sottraendo materiale didattico e strumenti indispensabili per le attività quotidiane. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
Allarme sicurezza al Conca d'Oro, i sindacati: "Vicino allo Zen, lavoratori esposti ogni giorno a furti e minacce" https://ift.tt/4wv8iVz - X Vai su X
A Vicenza cresce l'allarme sicurezza nelle aree tra l’ex cinema Arlecchino e la Loggia del Longhena, tra piazzale Giusti e il Giardino Salvi di Karl Zilliken - facebook.com Vai su Facebook
Allarme sicurezza alla scuola “Colombo”: i genitori scrivono alle istituzioni - Firenze, 17 ottobre 2025 – Cresce la preoccupazione tra le famiglie dell’istituto comprensivo Beato Angelico di Firenze dopo l’ennesimo atto vandalico ai danni della scuola primaria “Colombo”. Scrive msn.com
Scuola, l'allarme : «In Italia 9 edifici scolastici su 10 non dispongono delle certificazioni obbligatorie in tema di sicurezza». Il quadro regione per regione. Marche al 50% - Nove edifici scolastici su dieci non dispongono di una o più certificazioni obbligatorie in tema di sicurezza: «3. Secondo corriereadriatico.it
L’allarme: “Sicurezza a scuola, emergenza dimenticata. Dati sconfortanti” - “Il crollo parziale avvenuto nell’androne della sede di via Polibio dell’Istituto Alberghiero di Siracusa, riporta in primo piano il tema della sicurezza delle sedi scolastiche siciliane. Da siracusaoggi.it