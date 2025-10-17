Allarme salmonella L’allerta nei supermercati italiani scatta il ritiro immediato

Allerta alimentare in Sardegna, dove il Ministero della Salute ha diffuso un avviso di richiamo per un lotto di salsiccia stagionata prodotta dall’azienda Eredi Pinna Giovanna e C. Snc. Il motivo è legato a un possibile rischio microbiologico: nel prodotto è stata rilevata la presenza di Salmonella spp., batterio responsabile di gravi infezioni intestinali. Il lotto interessato è il 04125, venduto sfuso in pezzi da 300 a 600 grammi, privo di data di scadenza. Il richiamo riguarda insaccati prodotti nello stabilimento di via Pabillonis 14, a Gonnosfanadiga, in provincia del Sud Sardegna, identificato dal marchio di identificazione IT M4G4F CE. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Allarme salmonella”. L’allerta nei supermercati italiani, scatta il ritiro immediato

Approfondisci con queste news

Dopo l'emergenza botulino, a Cagliari è "allarme" per la salmonella: per fare chiarezza abbiamo intervistato l'Asl 8 del capoluogo isolano. Leggi l’intervista completa https://shorturl.at/81Y8F - facebook.com Vai su Facebook

Il Servizio di Igiene Pubblica della #ASL di #Cagliari indaga su possibili focolai dopo segnalazioni di #salmonella legate a pasti che sarebbero stati consumati in locali della zona - X Vai su X

Spaccata al supermercato, il titolare: «Inferriata sradicata con un furgone, sono andati dritti alle sigarette». I banditi erano almeno sei - Spaccata al supermercato Eurospar di Bastia di Rovolon: i ladri sono fuggiti con un bottino in sigarette e del contante. Come scrive ilgazzettino.it

Allarme salumi: il Ministero ritira lotti dai supermercati, cosa sta succedendo - Dopo il primo avviso di settembre, il Ministero segnala tre ulteriori lotti del salame senza glutine del Salumificio di Genga: ecco i dettagli e le indicazioni ai consumatori. Scrive ecoblog.it

Richiamato salame dai supermercati, l’allerta del Ministero: “Pericolo salmonella, non mangiatelo” - Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo di un lotto di salame rovetano prodotto dall’azienda Regoli Ivano Snc, a causa della presenza di Salmonella spp. Scrive fanpage.it