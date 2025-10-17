Allarme salmonella L’allerta nei supermercati italiani scatta il ritiro immediato

Allerta alimentare in Sardegna, dove il Ministero della Salute ha diffuso un avviso di richiamo per un lotto di salsiccia stagionata prodotta dall’azienda Eredi Pinna Giovanna e C. Snc. Il motivo è legato a un possibile rischio microbiologico: nel prodotto è stata rilevata la presenza di Salmonella spp., batterio responsabile di gravi infezioni intestinali. Il lotto interessato è il 04125, venduto sfuso in pezzi da 300 a 600 grammi, privo di data di scadenza. Il richiamo riguarda insaccati prodotti nello stabilimento di via Pabillonis 14, a Gonnosfanadiga, in provincia del Sud Sardegna, identificato dal marchio di identificazione IT M4G4F CE. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

