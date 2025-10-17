Allarme Pio Esposito rischio gravissimo | l’Inter trattiene il fiato
Pio Esposito è il centravanti del momento ma in casa Inter si percepisce anche una certa preoccupazione: l’allarme è già scattato. Tra le notizie positive di questo inizio di stagione dell’Inter c’è sicuramente la prorompente ascesa di Pio Esposito. Tornato alla base dopo l’annata da protagonista con lo Spezia in Serie B, conclusa con 19 gol tra regular season e playoff e il rammarico per la mancata promozione in A dopo la finalissima persa contro la Cremonese, il giovane attaccante italiano sta convincendo sempre più a suon di prestazioni e reti. Già al Mondiale per Club aveva fatto capire che oltre alle importanti qualità, apparse già evidenti con i liguri, aveva tutte le carte in regola per giocarsi le proprie chances in una delle squadre più forti al mondo. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
Argomenti simili trattati di recente
Valda e Esposito jr spavaldi anche in carcere grazie ai social. Borrelli (Avs): "Detenuti con l'ergastolo e figli di boss sbeffeggiano lo Stato dai social con cellulari in carcere: subito la schermatura elettronica e l'introduzione dei reati di apologia mafiosa e Daspo - facebook.com Vai su Facebook
Pio Esposito non sbaglia un colpo: più minuti in campo con Italia e Inter nei prossimi impegni - L'attaccante dell'Inter, alla seconda presenza in assoluto, ha trovato il primo goal con la Nazionale maggiore. Riporta msn.com
Cagliari-Inter, Chivu: "Pio Esposito? Resti coi piedi per terra, ma mi sta sorprendendo" - L'Inter sblocca, crea, prende pali e la chiude con Pio Esposito alla prima gioia della carriera in Serie A, anche se sul palo ... Si legge su sport.sky.it
Pio Esposito, primo gol in Serie A per il predestinato dell’Inter - Il giovane attaccante dell’Inter ha rotto il ghiaccio: primo gol in Serie A e una presenza sempre più importante nelle scelte di Chivu. Da panorama.it