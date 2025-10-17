Allarme influenza in Giappone cosa dobbiamo aspettarci in Italia

In Giappone è allarme influenza. Come riporta Nature in un articolo scientifico, i virus influenzali stanno circolando con un pesantissimo impatto sulla popolazione. soprattutto, colpisce l’anticipo rispetto al solito di quanto sta avvenendo. Normalmente, il picco dell’influenza inizia con le feste di fine anno, ma nel Pese asiatico i numeri parlano già di epidemia in atto. E gli esperti definiscono “inusuale” questo trend, che appare legato soprattutto al ceppo A-H3N2. Quanto avviene in più di 100 scuole sono state costrette a chiudere con numerosi ricoveri anche nei bambini e nei giovani. Come spiegare quanto avviene? Secondo gli esperti diversi elementi combinano per creare questa situazione: cambiamento climatico, viaggi internazionali, difese non propriamente preparate ai virus che circolano. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Allarme influenza in Giappone, cosa dobbiamo aspettarci in Italia

