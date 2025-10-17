Allacci abusivi e contatori manomessi tredici persone denunciate in un residence a Carini

Scovati numerosi allacci abusivi e contatori manomessi in un complesso residenziale di via Antonello da Messina. Sono tredici le persone denunciate a Carini dai carabinieri che hanno effettuato i controlli con il supporto del Nucleo cinofili di Palermo Villagrazia, del personale della Compagnia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

